В России могут ввести подарок от Президента для новорожденных

В России на федеральном уровне хотят ввести единый подарочный набор для новорожденных. Это будет справедливым решением по отношению к роженицам из разных регионов, заявила в интервью ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

В настоящее время подарки новорожденным дают в большинстве регионов России, но в некоторых случаях - только жителям этих же регионов. Также имеются отличия в наполнении подарочных наборов.

Необходимость реализации инициативы Буцкая объяснила, что часто беременные едут рожать в другой регион, чтобы получить желаемый подарок. Поэтому было принято решение ввести единый федеральный подарок для новорожденного. Подарок №1 от президента каждому новорожденному в стране.

Также данная мера станет поддержкой отечественных детских товаров, добавила парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что депутат предложил увеличить маткапитал до 1 млн руб. за первого ребенка.