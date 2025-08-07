В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили отменить штрафы за тонировку автомобильных стекол. Законопроект исключит наказание за затемнение, которое сейчас считается нарушением. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуму внесен законопроект, отменяющий административную ответственность за тонировку стекол автомобилей. Инициатива исходит от депутатов фракции «Новые люди», которые предлагают убрать соответствующую часть статьи 12.5 КоАП РФ.

Сейчас водителей штрафуют за стекла с недостаточным светопропусканием, но авторы законопроекта считают это устаревшей нормой. Они указывают, что тонировка — распространенная мировая практика, которая не только повышает комфорт, но и безопасность. Например, затемнение снижает ослепление от фар встречных машин ночью и солнечных бликов днем.

Кроме того, тонированные стекла могут препятствовать угонам — преступникам сложнее разглядеть ценные вещи в салоне. Если закон примут, водителям больше не придется платить штрафы или снимать пленку на месте.

