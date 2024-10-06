В России могут ввести уголовное наказание за гадание и привороты
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Граждан, занимающихся наведением порчи, гаданием и приворотами, могут привлечь к уголовной ответственности.
С данной инициативой в эфире телеканала «Спас» выступил Госдумы Александр Спиридонов.
По его мнению, оказание услуг, направленных на ухудшение качества жизни и здоровья других людей, необходимо приравнять к попытке нанесения ущерба.
Спиридонов также сообщил, что активно борется с рекламой магических услуг. В этом ему помогает священник Федор Лукьянов.
Парламентарий считает, что россиянам нам нужно ограничить доступ к сведениям о гаданиях, астрологии и услугах экстрасенсов. Это позволит «очистить» от них медиапространство.
Ранее сообщалось о том, что экстрасенс Кашпировский одержим идеей всех исцелить.