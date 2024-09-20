Психиатр Шуров считает, что экстрасенс Кашпировский одержим идеей всех исцелить

Есть мошенники, которые просто обманывают людей на деньги, однако экстрасенс Анатолий Кашпировский не такой – он буквально одержим идеей всех исцелить. Врач-психиатр Василий Шуров рассказал о секрете успеха главного советского телемага, который снова проводит свои сеансы. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, Кашпировский является параноидным психопатом, верящим в собственную миссию. Он очень убедителен и убежден, что он всех от всего излечит, помешан буквально на данной идее до того, что просит поднять его на космическом корабле и сообщает, что пошлет всем нужный сигнал там.

Медик подчеркнул, что при этом Кашпировский явно не шизофреник, поскольку он не вышел в декомпенсацию, однако одержим этой глупостью.

По его мнению, успех Кашпировского заключается в ряде факторов: его ключевой аудиторией является «старая гвардия» из конца 80-х, когда в стране рухнула медицина, он вовремя попал на телевидение и соответствующим образом обработал публику.

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