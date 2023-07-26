В России могут ввести запрет на деятельность коллекторов

В России могут запретить деятельность коллекторских агентств, а также продажу банками коллекторским агентствам просроченной задолженности. Об этом сообщают « Известия ».

Отмечается, что в настоящее время свыше половины жителей РФ выплачивают до трех кредитов, а почти девять миллионов из них являются неплательщиками.

Добавляется, что на сегодняшний день в России существует более 500 коллекторских агентств.

Согласно пояснительной записке к законопроекту о прекращении деятельности коллекторских агентств, предложенному фракцией ЛДПР, парламентарии получают массовые жалобы граждан на коллекторов, однако кредитные организации могут взыскивать просроченную задолженность без дополнительных услуг, но при этом оставаясь в рамках правового поля.