В России могут запретить рекламу эзотерических и духовных услуг

В России хотят запретить рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат Госдумы Нина Останина.

Документ направлен на запрет рекламы таких лжеспециалистов, как астрологи, маги, гадалки. Ресурсы, на которых они размещают предложения своих услуг, будут блокироваться.

Предполагается, что реализация проекта позволит защитить россиян от психологического и финансового вреда.

Необходимость принятия законопроекта обусловлена тем, что услуги, предоставляемые данными лицами, не имеют научного обоснования, не являются медицинскими или образовательными, пояснили авторы законопроекта.

Ранее сообщалось о том, что в России хотят ограничить распространение идеологии сатанизма.