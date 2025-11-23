В России может появиться единый реестр официальных сайтов: как это скажется на бизнесе и пользователях?

В рамках усиления борьбы с фишинговыми сайтами в России может быть создан единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины. Как сообщает РИА Новости, соответствующая инициатива будет рассмотрена правительством в следующем году.

Данная мера включена в план мероприятий по реализации концепции противодействия киберпреступности, утвержденный кабинетом министров. Согласно тексту документа, профильным ведомствам поручено оценить целесообразность формирования единого перечня адресов официальных сайтов компаний, ведущих легальную деятельность в онлайн-среде.

Как следует из документа, профильным ведомствам предстоит проработать вопрос о целесообразности создания единого реестра ссылок на официальные сайты хозяйствующих субъектов, которые на законных основаниях осуществляют деятельность посредством интернета. Предполагается, что это повысит эффективность борьбы с подменными ресурсами за счет их оперативного выявления методом исключения — если сайта нет в реестре, он с высокой долей вероятности может быть фишинговым.

Срок реализации данного предложения установлен на третий квартал 2026 года. К этому времени в правительство должны поступить конкретные предложения по формированию реестра. Работу над этим вопросом координируют Минцифры России совместно с МВД, Минфином, ФНС, Роскомнадзором, а также при взаимодействии с Генпрокуратурой и Банком России.

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах в дни распродаж.