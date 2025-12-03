В России может появиться предновогодняя выплата пенсионерам

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением запустить программу под названием «Новогодний капитал» для всех пенсионеров. Об этом проинформировало РИА Новости 3 декабря.

Каждый пенсионер ежегодно будет получать единовременную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей перед Новым годом.

Предлагается установить единовременную выплату, не облагаемую налогом, для всех пенсионеров, получающих государственную поддержку в виде страховой пенсии или социального пособия по старости. Выплата должна быть осуществлена не позднее чем за две недели до наступления новогодних праздников.

«Это позволит пенсионерам заблаговременно и комфортно спланировать свои праздничные расходы. Внедрение этой меры поддержки станет значимым шагом, продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период», – отметил Чернышов.

Цель данной инициативы — повысить уровень жизни пенсионеров в России, активизировать их потребительский спрос в праздничные дни и укрепить семейные обычаи.

Ранее выяснилось, что цены на новогодний стол поднимутся на 35% к концу декабря.