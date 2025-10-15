В России может вернуться советский формат свидетельства о рождении

Михаил Ветров, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга (посёлок Шушары) и глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, выступил с инициативой вернуть в России советский формат свидетельства о рождении. Соответствующее обращение было направлено министру юстиции РФ Константину Чуйченко 15 октября. Копия документа была передана RT .

Ветров отметил, что дизайн советского свидетельства о рождении, изготовленного в прочном зеленом переплете, стал первым документом для миллионов людей и оставил неизгладимое впечатление на всю жизнь.

«Внешний вид и дизайн официальных личных документов нашей страны обладает важной воспитательной функцией. Внешний вид паспорта гражданина России, военного билета или иных важных документов олицетворяет силу, мощь и декларируемые ценности нашей страны», — приводит цитату депутата RT.

Ветров подчеркнул, что современные свидетельства о рождении — это обычные бумажные документы с водяными знаками. По его мнению, советский формат с первого взгляда вызывал чувство патриотизма и гордости за свою родину.

Он предложил министерству юстиции изучить возможность творческого переосмысления и возрождения элементов советского стиля. По его мнению, это подчеркнёт преемственность визуального оформления российских документов и будет способствовать формированию патриотических чувств у детей с ранних лет.