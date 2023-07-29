В России может вырасти стоимость гречки

По словам экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонида Холода, в этом году гречка может подорожать. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что причиной может стать ажиотажный спрос на нее.

По мнению Холода, эта крупа является признаком тягостного настроения жителей страны, которое при тревожных состояния начинает массово скупать гречку.

Он добавил, что на сегодняшний день причин для резкого роста стоимости гречки пока не наблюдается.