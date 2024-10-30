В России на кладбищенские могилы умерших начали наносить QR-коды

На памятники усопших начали наносить QR-коды, ведущие на информацию об умершем. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что данные, которые будут размещены по ссылке, выбирают родственники покойных. Это могут быть фотографии, соцсети или рассказ о жизни.

Отмечается, что нововведение действует пока лишь в Великом Новгороде, однако большого спроса не наблюдается. При этом информация на QR-кодах может храниться 104 года, затем его можно будет продлить.

Ранее сообщалось, что в столице представили новые технологии восстановления людей после смерти.