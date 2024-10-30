В столице представили новые технологии восстановления людей после смерти

В столице проходит международная выставка ритуальных услуг «Некрополь World Russia 2024», где представлены новые технологии по восстановлению людей уже после смерти, а также обсуждаются техники бальзамирования, мировая практика кремации, организация обрядов прощания и прочие вопросы. Об этом сообщает Life.ru.

Так, среди участников мероприятия - лаборатория по производству продукции для танатопрактиков и санитаров морга без химикатов, без формалина. Она является инновационной в сфере ритуальных услуг. Так, старые методы посмертного восстановления людей уже не являются эффективными, а еще они наносят вред самим работникам.

Ранее в Союзе похоронщиков объяснили причину удорожания ритуальных услуг.