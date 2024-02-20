В России наблюдается рост тиражей духовно-просветительских изданий

Тиражи журналов о вере и религии в нашей стране резко увеличилось, в то время как молодежных печатных изданий становится меньше. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Уточняется, что в прошлом году годовой тираж таких журналов в России вырос более чем в четыре раза в годовом выражении - до 4,6 млн экземпляров.

Отмечается, что при этом общий тираж отечественных журналов упал более чем на 10%.

Добавляется, что в большем объеме снизилось число изданий для женщин и мужчин, а тиражи молодежных журналов стали меньше более чем на 80%.