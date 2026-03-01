В России начал действовать закон о запрете проката фильмов, противоречащих традиционным ценностям

В России вступил в силу закон, предусматривающий отказ в выдаче прокатного удостоверения фильмам, содержание которых противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям. Соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным 31 июля.

Согласно новым нормам, киноленты, содержащие сцены или материалы, трактуемые как отрицание или дискредитация традиционных ценностей, не смогут получить разрешение на показ в стране и, соответственно, выйти в официальный прокат.

Одновременно Министерство культуры РФ получило дополнительные полномочия. Теперь ведомство вправе самостоятельно корректировать ранее выданные прокатные удостоверения, если изменяются требования законодательства. Ранее подобные изменения могли вноситься только по инициативе правообладателя фильма. При этом демонстрация картины без учета обновленных условий удостоверения будет считаться показом без разрешительного документа.

Также министерству поручено готовить специальные заключения по фильмам, распространяемым без прокатного удостоверения. В таких документах будет оцениваться наличие материалов, которые могут трактоваться как подрывающие традиционные российские духовно-нравственные ценности либо пропагандирующие их отрицание. Подготовка заключений будет осуществляться при согласовании с Роскомнадзором.

Кроме того, новые правила предусматривают удаление из свободного доступа фильмов, в которых будет выявлено запрещенное содержание. Закон направлен на усиление государственного контроля над кинопродукцией и регулирование ее распространения на территории страны.

Ранее сообщалось, что в Подольске прошло заседание Антинаркотической комиссии.