В России началась эпоха «Техно» и «Комфорт» для машин: исчезли все иностранные названия

Отечественные и китайские автопроизводители массово переводят названия версий машин на русский язык. Изменения уже коснулись моделей Lada, «Москвич» и Tenet, теперь вместо иностранных слов на сайтах появились «Комфорт», «Техно» и «Актив», пишет progorodsamara .

Российские и зарубежные автопроизводители приступили к массовой русификации наименований комплектаций своих моделей. Мера стала следствием вступления в силу законодательных норм, ограничивающих использование иностранных слов в публичном пространстве.

Изменения уже заметны на официальных интернет-ресурсах всех автомобильных брендов, представленных на рынке. Поскольку названия самих марок защищены патентами и остаются без изменений, под русификацию попали именно варианты исполнения (комплектации) транспортных средств.

Процесс затронул не только импортные модели, но и продукцию «АвтоВАЗа». Например, у новой Lada Iskra базовая версия, ранее обозначавшаяся как Comfort, теперь официально именуется «Комфорт». Флагманское исполнение модели, которое называлось Techno, переименовали в «Техно».

Аналогичную работу провели и в отношении модельного ряда «Москвич». Седан «Москвич 6» теперь доступен покупателям в версиях, которые на сайте значатся как «Комфорт», «Бизнес» и «Техно».

Китайские бренды также следуют новым правилам. Так, у кроссовера Tenet T4 исчезли прежние названия комплектаций Line и Active. Им на смену пришли русифицированные варианты — «Лайн» и «Актив». Подобные нововведения затронули и другие модели китайских производителей, чьи актуальные прайс-листы и конфигураторы уже приведены в соответствие с требованиями законодательства.