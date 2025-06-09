В России началась короткая рабочая неделя

В России стартует трехдневная рабочая неделя, которая продлится с 9 по 11 июня, сообщила Татьяна Подольская, эксперт РАНХиГС, в беседе с РИА Новости.

В среду, 11 июня, в преддверии праздника рабочий день будет короче на один час, сообщила собеседница агентства.

«Длинным выходным с 12 июня будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя», — сказала Подольская.

День России — это государственный праздник, который отмечается 12 июня. Он был учрежден постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I от 11 июня 1992 года. В 1994 году этот день получил статус государственного и стал называться Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.