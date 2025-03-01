В России начали действовать новые правила приема в вузы

С первого дня весны в российских вузах начали действовать новые правила, которые касаются поступления. Об этом сообщило РИА Новости.

Пояснение насчет обновлений, которые вступают в силу 1 марта 2025 года, дал руководитель Министерства образования и науки Валерий Фальков. На все программы высшего образование введен единый срок приема, который начинается 20 июня и завершается 1 сентября для тех, кто претендует на бюджетные места. По контракту и дополнительному набору документы принимаются до 1 октября.

«Для абитуриентов при поступлении созданы более понятные и комфортные условия, у талантливых ребят появляется еще больше возможностей претендовать на бюджет», — указал министр.

Фальков добавил, что его ведомство старается совершенствовать всю работу высшего образования. Это делается для того, чтобы создавать как можно более сильные кадры для российской экономики.

Ранее Фальков заявлял, что российские высшие учебные заведения с 1 сентября 2026 года перейдут на совершенно новую систему обучения. В 2025 году начнется подготовка университетов к переходу на новую модель высшего образования, которая будет завершена на протяжении одного года.