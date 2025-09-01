В России начали продавать школьные рюкзаки по цене игрового компьютера

Аксессуар для школьника оценивается в более чем 150 тыс. руб. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на сайт магазина.

В одном из российских магазинов появились в продаже школьные рюкзаки стоимостью 153 тыс. руб. от итальянского бренда Gucci, который выполнен из водоотталкивающего нейлона и обшит гладкой лакированной кожей.

Судя по фото в карточке товара, он сшит из ткани в желтых, синих и красных оттенках, и его можно затянуть сверху кулиской. По информации, представленной на сайте, в основном отделении рюкзака помещается альбом формата А4, бутылка воды и сменная обувь. Внешние карманы подходят для хранения ключей и смартфона.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обойдется подготовка к новому учебному году.