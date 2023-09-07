В России начали штрафовать за плевки в общественных местах

В российском регионе впервые начнут штрафовать жителей за плевки на улице. Новая административная норма была введена в Ярославской области, об этом сообщили РИА Новости .

В местном правительстве рассказали, что до нынешнего момента, правонарушители наказывались исключительно предупреждениями от сотрудников полиции. С июня 2023 года было зафиксировано более полусотни подобных случаев.

Сообщается, что нарушителей будут вычислять при помощи видеокамер. В правительстве уточнили, что в Ярославле установлено около 7000 камер, и их численность только растет. При фиксации нарушения, данные будут вноситься в систему распознавания лиц для установления личности нарушителя.

За подобное нарушение будет выдан штраф в размере 1500 рублей, а при повторном нарушении – 3000 рублей.