В России начали штрафовать за сбор грибов из Красной книги

С 12 октября на законодательном уровне запрещено наносить вред грибам, фигурирующим в российской Красной книге. Штраф для жителей страны составит до 5000 рублей, а для юлиц – до миллиона в местной валюте. Об этом сообщила компания «КонсультантПлюс», передает издание РИА Новости .

Как сообщается в документе от российского правительства, с 12 октября для граждан РФ вводятся наказания за нанесение вреда определенным организмам, внесенным в книгу, либо охраняемым различными договорами.

Недавно в новой статье Кодекса об административных нарушениях говорилось об ответственности граждан за нанесение вреда животным и растениям. Благодаря поправкам, туда вносятся и «другие организмы», указанные в Красной книге. По большей части, речь идет о редких грибах.