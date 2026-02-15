В России продают переделанную «Волгу» с «американским сердцем»

На российском рынке появилось по‑настоящему уникальное предложение для ценителей автомобильной экзотики. Как сообщила «Российская газета», на продажу выставили легендарную «Волгу» ГАЗ-21, которую превратили в двухдверное купе. Но главный сюрприз скрывается под капотом: место штатного мотора занял мощный американский агрегат.

За основу проекта взяли культовый Chevrolet Impala SS. От него машине достался пятилитровый двигатель V8 объемом 5,7 литра и автоматическая коробка передач. При этом внешне автомобиль сохранил узнаваемые черты советской классики, но приобрел спортивный характер.

Двойные патрубки выхлопной системы, массивные колесные диски с закрученными спицами и красные тормозные суппорты сразу дают понять, что перед нами не просто отреставрированный раритет, а настоящий масл-кар в ретро-обертке.

Особого внимания заслуживает юридическая чистота автомобиля. Все изменения внесены в паспорт транспортного средства, и машина спокойно состоит на учете в ГИБДД. То есть новый владелец сможет ездить на ней по дорогам общего пользования без каких‑либо проблем.

Пробег у «Волги» символический — всего 500 километров. Видимо, после постройки на ней только обкатали мотор и проверили все системы. Продавец рассчитывает выручить за свое творение 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что раритетную амфибию ЛуАЗ «Волынь» сняли с продажи, хотя оценили в 750 тысяч рублей.