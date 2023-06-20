В России начнут штрафовать за оказание госуслуг через зарубежные мессенджеры

За нарушение требований грозит денежная санкция порядка 30 000-50 000 рублей. Об этом сообщает ФАН

Сайт федерального парламента опубликовал информацию о том, что Госдума Российской Федерации приняла законопроект о штрафах. Он распространяется на должностные лица, которые используют зарубежные мессенджеры при исполнении госуслуг.

Также авторы этого законопроекта посчитали нужным напомнить о том, что в стране уже действует запрет на передачу данных, касательно граждан, через иностранные соцсети. Он начал действовать с 1 марта текущего года. Закон затрагивает организации, которые выполняют госзаказы или предоставляют услуги.

При этом власти не собираются запрещать обычное общение через подобные мессенджеры и сайты, о чем заявил Максут Шадаев.