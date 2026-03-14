В России наконец-то ввели ГОСТ для площадок с собаками: что изменится во дворах с апреля

Росстандарт утвердил первый ГОСТ, регламентирующий обустройство территорий для собак. Документ вступает в силу с апреля 2026 года.

Причиной разработки стандарта стал значительный рост числа домашних питомцев (от 17 до 22 млн) и отсутствие единых научно обоснованных правил для их выгула и тренировок.

ГОСТ определяет требования к зонированию, проектированию и наполнению площадок (игровых, дрессировочных, гигиенических). В городах с населением 10–100 тыс. человек необходима минимум одна дрессировочная площадка. Игровые зоны обустраиваются из расчёта одна на 10 тыс. жителей. Минимальная площадь игровой зоны — 200 кв. м, дрессировочной — 1500 кв. м. Покрытия должны быть травмобезопасными (песок, резиновая крошка и т.п.).

Площадки должны иметь навигацию, ограждение (до 70 см), зоны для уборки отходов и дополнительное озеленение. Особое внимание в стандарте уделено доступности для маломобильных граждан.

«Результатом применения стандарта станет повышение безопасности, предсказуемости и комфорта городской среды, снижение конфликтности и формирование культуры ответственного отношения к животным», — заключили в Росстандарте.

