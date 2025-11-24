В России нашли регион с самой высокой выплатой за службу по контракту

Власти ХМАО установили новый общероссийский рекорд в поддержке военнослужащих, увеличив единовременную выплату для заключивших контракт с Министерством обороны до 4,1 млн рублей. Эта сумма стала максимальной в стране, демонстрируя системный подход региона к социальной поддержке защитников Отечества, передает RT .

Структура выплаты включает три уровня поддержки: 3 550 000 рублей из регионального бюджета, 400 000 рублей из федеральных средств и 150 000 рублей из муниципального бюджета. Такой многоуровневый подход позволяет создать беспрецедентный финансовый пакет для военнослужащих, существенно опережающий показатели соседних регионов — например, в Тюменской области аналогичная выплата составляет 3,4 млн рублей.

Рекордный размер выплаты не только становится серьезным материальным стимулом для потенциальных военнослужащих, но и демонстрирует особое отношение региона к тем, кто выбирает защиту Отечества своей профессией.

Напомним, что в Подмосковье также можно обратиться за заключением контракта на службу в специальных центрах.