Украинский президент Владимир Зеленский сначала устраивает террористические атаки на российскую территорию, а потом начинает лить крокодильи слезы, когда ему прилетает ответ. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Михаил Шеремет, его точку зрения привели РИА Новости.

После того, как Россия ответила Украине на атаки беспилотниками своих военных аэродромов в глубине страны, Российская армия нанесла массированный удар по ряду регионов противника. После этого Зеленский разразился жалобами по этому поводу и потребовал от Запада поддержать Киев. Шеремет прокомментировал призыв украинского лидера.

«Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль», — указал парламентарий.

Депутат добавил, что Зеленский целенаправленно пытается нанести вред своей стране террористическими выходками. Он подчеркнул, что главе украинской клики не жалко никого, в том числе собственных сограждан.

Ранее уже сообщалось, что по итогам массированного удара ВС РФ Зеленский потребовал от своих западных союзников усилить давление на Россию, а те, кто не станет делать этого, якобы станут считаться противниками Украины.