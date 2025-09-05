В России назвали разделение школ на мигрантов и русских «опасными играми»

Создание школ только для детей мигрантов в Екатеринбурге считается нарушением прав человека. Такая практика помешает интеграции детей мигрантов в российское общество и может привести к дестабилизации. Об этом в своем телеграм-канале написала член СПЧ при президенте РФ.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова заявила, что создание школ, где учатся только дети мигрантов, является нарушением прав человека. Она напомнила, что в Екатеринбурге одну из школ (№ 149) укомплектовали исключительно ими, а русских учеников перевели в другое учебное заведение (№ 148).

Ахмедова считает, что такое разделение не позволит им усвоить российскую культуру. Она выразила опасение, что эти дети, получив образование за счет России, выйдут в общество с чужим культурным кодом и будут дестабилизировать ситуацию в стране. Кроме того, по мнению Ахмедовой, разделение учеников по национальности можно назвать «опасными играми».

