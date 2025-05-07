В России объяснили интерес США к российским беспилотникам

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с RT заявил , что СВО стала уроком для Запада, так как показала уязвимость дорогостоящей техники перед российскими беспилотниками. Это вызывает интерес у представителей оборонной сферы Штатов.

Проводимая Россией СВО стала «площадкой» для новых методов ведения боевых действий, перевернув представления о современном конфликте. В настоящее время США активно интересуются российскими разработками, особенно БПЛА.

По словам эксперта, американская армия десятилетиями делала ставку на мощную и технологичную бронетехнику, но в условиях реальных боев это преимущество оказалось иллюзорным. Многомиллионные системы проиграли в эффективности недорогим российским дронам, что вызвало диссонанс у США.

«Танки Abrams, которые считались эталоном защиты, горят от ударов дронов, стоимость которых несопоставима с ценой самой машины», — отмечает Дандыкин.

Напомним, что 7 мая, по данным МО России, ПВО за сутки сбили американские HIMARS и более 500 украинских «Нептунов».