Руководство Южной Кореи выражает мнение, что привлечение Северной Кореи к операции по освобождению Курской области является недопустимым, настаивая на прекращении взаимодействия между Москвой и Пхеньяном.

Согласно заявлению Ку Бен Сама, представителя Министерства объединения Республики Корея, вовлечение северокорейских войск в операцию в Курской области предположительно противоречит ряду международных и моральных принципов, включая резолюции СБ ООН.

Чиновник, цитируемый агентством Yonhap, подчеркнул, что Сеул при поддержке международного сообщества примет решительные меры, если Россия и КНДР продолжат укреплять военное партнерство.

Чон Ха Гю, представитель Министерства национальной обороны Республики Корея, также поставил под сомнение правомерность сотрудничества между Российской Федерацией и КНДР, назвав представленные сторонами объяснения «искажением фактов».

Ранее Путин поблагодарил Ким Чен Ына и КНА за помощь в освобождении Курской области.