Европейские политики демонстрируют явное нежелание завершать вооруженный конфликт на Украине. Об этом заявил RT политолог Павел Фельдман, комментируя резкое заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о непризнании возможных территориальных уступок Киева.

По его словам, Варшава не готова добровольно отказаться от выгодной роли посредника в военных поставках. Фельдман обратил внимание на растущие опасения европейских столиц относительно возможной смены американской позиции.

«Варшава зарабатывает большие деньги и политический вес, играя роль главного логистического хаба для поставок американского оружия украинской армии. Терять эти колоссальные привилегии поляки явно не намерены», — считает аналитик.

Политолог предупредил, что страны ЕС готовы пойти на провокации, чтобы не допустить реализации мирных инициатив. По этой причине европейская сторона насторожена из-за мирных инициатив Трампа.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о реальном шансе достичь мира на Украине.