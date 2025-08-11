Зеленский заявил о реальном шансе достичь мира на Украине

Владимир Зеленский заявил, что сейчас появился реальный шанс для достижения мира на Украине. Об этом он сообщил в своем личном телеграм-канале после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии.

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что текущий момент может стать переломным в вопросе мирного урегулирования. По его словам, после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом появилась возможность для честного и устойчивого мира.

Зеленский подчеркнул, что любые решения без участия Украины и европейских стран несут риски. Он также сообщил, что обсудил с саудовской стороной контакты с западными партнерами, но детали не раскрыл. Пока неизвестно, какие конкретные шаги последуют после этих переговоров, но заявление Зеленского дает надежду на возможное снижение напряженности.

Ранее Трамп предложил Украине вернуть часть территорий в переговорах.