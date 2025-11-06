В России оклады военнослужащих-срочников могут вырасти в три раза

В России могут значительно повысить денежное довольствие военнослужащих, проходящих службу по призыву. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал заместитель комитета по экономической политике Государственной думы РФ Михаил Делягин.

Согласно внесенной им поправке к проекту федерального бюджета на 2026 год, ежемесячный оклад срочников может быть увеличен с 2758 руб. до 7,5 тыс. руб., что практически в три раза превышает нынешний показатель.

«При принятии правительством РФ решения об увеличении размеров окладов по воинским должностям военнослужащих по призыву они будут реализованы установленным порядком», — говорится в письме парламентария.

В тексте документа отмечается, что эту меру уже поддержало Министерство обороны РФ. Реализация запланированных таких мер потребует дополнительного финансирования в объеме 16,8 млрд руб. ежегодно, которые предполагается перераспределить из Резервного фонда правительства.

По мнению Делягина, нынешний размер окладов не позволяет удовлетворить минимальные материальные потребности военнослужащих.

Повышение денежного содержания призвано укрепить престиж военной службы по призыву. В проекте федерального бюджета на 2026 год расходы на национальную оборону составляют 12,93 трлн руб., или 29,3% от общего объема бюджета. Рассмотрение поправки в рамках второго чтения бюджетного проекта запланировано на 18 ноября.

Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ разрешила использовать резервистов для защиты инфраструктуры.