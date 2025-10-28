Госдума разрешила использовать резервистов для защиты инфраструктуры

Депутаты Госдумы приняли закон, который расширяет роль резервистов в обеспечении безопасности страны. Теперь эти военнослужащие, заключившие добровольные контракты, смогут участвовать в специальных сборах для охраны критически важных объектов даже в мирное время, без объявления мобилизации или войны. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее резервистов задействовали только в экстренных ситуациях, таких как военные действия. Новый документ вносит поправки в федеральный закон «Об обороне», позволяя направлять их на защиту стратегической инфраструктуры — от энергетических установок до систем жизнеобеспечения. Это поможет оперативно реагировать на угрозы, не отвлекая регулярные войска от основных задач.

Инициатива направлена на укрепление обороноспособности без повышения уровня напряженности. Резервисты пройдут подготовку, ориентированную на конкретные риски, включая кибератаки и диверсии. По оценкам экспертов, такие меры повысят устойчивость ключевых секторов экономики и повседневной жизни граждан к возможным вызовам.

