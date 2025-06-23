В России окончательно ликвидировали фонд «Мемориал»
РИА Новости: суд в Москве принял решение о ликвидации фонда «Мемориал»
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Тверской суд Москвы вынес решение о ликвидации Фонда содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал»*, сообщило РИА Новости.
Такое решение принято после заседания правления фонда по инициативе его учредителя, который обратился в суд с соответствующей просьбой.
Согласно официальному заявлению, у фонда больше нет имущества и он не ведет деятельность и не преследует цели, заявленные со дня его основания. Уточняется, что организация не имела налоговых долгов в РФ. Также ее счета не активны, а средств на них нет.
Таким образом, за решением Тверского суда следует исключение «Мемориала» из Единого государственного реестра юридических лиц РФ.
Верховный суд России в декабре 2021 года постановил ликвидировать общество «Мемориал». По оценке прокуроров, деятельность фонда искажала память о Великой Отечественной войне (ВОВ) и создавала лживый образ Советского Союза. Свою работу фонд осуществлял с 2013 года.
*Организация, признанная Министерством юстиции РФ иностранным агентом и ликвидированная решением суда