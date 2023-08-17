В России осталось около 10 магазинов Uniqlo

На территории РФ осталось около десяти магазинов японского бренда Uniqlo, и все из них закрыты. Несмотря на то, что помещения все равно оплачиваются, арендодатели устали ждать и предлагают эти места российским и турецким магазинам. Об этом рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Его слова передает издание РИА Новости .

Он сообщил, что до ухода зарубежных магазинов с российского рынка, на территории страны работало около полусотни магазинов Uniqlo. В январе 2023 года их осталось только 27. На данный момент – всего 10, и все закрыты.

Шакиров сообщил, что компания оплачивает помещения, но арендодатели не хотят видеть закрытые витрины. Эксперт сообщил, что большинство из них уже предлагают места другим магазинам. Преимущественно – российским и турецким.

Источник на рынке сообщил изданию, что много помещений Uniqlo забрали Lady & Gentleman для своих многочисленных магазинов. Сообщается также, что Uniqlo уволили своего директора по развитию на территории РФ.