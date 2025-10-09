В России осудили воров, обносивших магазины с коляской

В Москве пресечена деятельность преступной группы, которая использовала детскую коляску для масштабных краж из супермаркетов. Участники схемы получили реальные сроки заключения. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на материалы дела.

Девять человек на протяжении двух месяцев систематически обкрадывали магазины одной российской сети. Они наполняли детскую коляску и складную тележку разнообразными товарами, после чего спокойно покидали торговые залы.

Подозреваемые украли не только продукты питания — конфеты, сыры, кофе, колбасы, но и более трехсот бутылок крепкого алкоголя, а также бытовую химию и даже кухонную утварь. Похищенное они увозили на такси, а затем реализовывали на рынках, в переходах метро или сбывали перекупщикам.

Общий ущерб от их действий, по данным суда, превысил 800 тыс. руб. Правоохранителям удалось задержать семерых участников группы в октябре 2022 года, личности еще двоих установить не удалось. Все задержанные полностью признали свою вину и раскаялись. Суд назначил им наказание в виде 3,5 до 4,5 лет колонии общего режима.

