В России осудили воров, обносивших магазины с коляской
РИА Новости: 9 человек обворовывали супермаркеты с коляской в Москве
Фото: [Медиасток.рф]
В Москве пресечена деятельность преступной группы, которая использовала детскую коляску для масштабных краж из супермаркетов. Участники схемы получили реальные сроки заключения. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.
Девять человек на протяжении двух месяцев систематически обкрадывали магазины одной российской сети. Они наполняли детскую коляску и складную тележку разнообразными товарами, после чего спокойно покидали торговые залы.
Подозреваемые украли не только продукты питания — конфеты, сыры, кофе, колбасы, но и более трехсот бутылок крепкого алкоголя, а также бытовую химию и даже кухонную утварь. Похищенное они увозили на такси, а затем реализовывали на рынках, в переходах метро или сбывали перекупщикам.
Общий ущерб от их действий, по данным суда, превысил 800 тыс. руб. Правоохранителям удалось задержать семерых участников группы в октябре 2022 года, личности еще двоих установить не удалось. Все задержанные полностью признали свою вину и раскаялись. Суд назначил им наказание в виде 3,5 до 4,5 лет колонии общего режима.
