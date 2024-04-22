В России отказались исключать оккультизм из законопроектов

Минздрав России не захотел принимать идею депутата Николая Николаева, пишет RuNews24.ru В беседе с изданием глава Ассоциации астрологии и магии Виктор Богданов объяснил, что дело в налогах.

Депутат Госдумы Николай Николаев призывал исключить понятия оккультизма из законопроектов, так как по сути отдельные проекты легализуют магию, как предпринимательскую деятельность. Это делает возможным распространение сомнительных колдовских услуг астрологов, спиритов, экстрасенсов и прочих «медиумов».

Так, статья 50 закона об охране здоровья относит оккультно-магические услуги к народной медицине. По мнению парламентария, это лишь укрепляет веру в лженаучные идеи и позволяет колдунам наживаться на доверчивости граждан. В связи с этим депутат направил предложение избавиться от оккультных терминов в законах. Письмо отправили на имя премьера Мишустина, а затем Минздрав. Последний по итогу отказал принимать идею, и это легко объяснимо.

«В случае запрета бюджет недополучит существенный объем налогов», — рассказал ИА RuNews24 парапсихолог и астролог Виктор Богданов.

В России легализованы более 20 тысяч оккультистов. Они официально имеют ОКВЭДы и платят налоги. По словам Богданова, бюджет может лишиться дохода в 2,5 млрд рублей, если магов и их деятельность запретят.

Отдельные случаи мошенничества на почве оккультных услуг регулируются правоохранителями. Например, 159-й статьей УК РФ (мошенничество). К тому же, осталось немало бабушек, согласных гадать людям, которые никак не регулируются и существовали всегда.

Ранее сообщалось, что четверть представителей малого и среднего бизнеса в РФ считают полезным обращение к астрологам и экстрасенсам.