В России отмечен рост спроса на восстановленные смартфоны

За первый квартал этого года жители нашей страны приобрели втрое больше восстановленных смартфонов, чем за аналогичный период прошлого года. Подобные аппараты дешевле новых, на покупке можно сэкономить до 30% от первоначальной цены. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Уточняется, что наиболее популярными стали устройства Apple – iPhone 11, iPhone 12 Pro, а также Samsung – Galaxy A10, Galaxy A12, Galaxy S20 FE.

По словам аналитиков, причиной заметного роста продаж является то, что один из операторов связи, развивая бизнес, нарастил долю выкупа бывших в работе аппаратов с их последующими восстановлением и повторной продажей.

Они советуют приобретать восстановленные смартфоны у крупных ретейлеров или в сервисных центрах производителей гаджетов, поскольку они добросовестно ремонтируют аппараты и часто даже дают на них гарантию. При этом важно изучить текст договора, поскольку смартфоны могут быть восстановлены не до конца, в них сохраняются отдельные недостатки.

Отмечается, что наиболее выгодным временем для покупки восстановленного смартфона является срок по истечении двух-трех месяцев после выхода новинок.