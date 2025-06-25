Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 оценил заявление нового командующего силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича о победе Украины.

По мнению эксперта, ни увеличение военных расходов Альянса, ни поставки оружия Киеву не изменят ход конфликта. Дандыкин назвал Гринкевича «плохим аналитиком», подчеркнув, что военные должны воевать, а не делать необоснованные прогнозы. Он также скептически оценил планы Запада по увеличению оборонных бюджетов до 5% ВВП и требования Зеленского о дополнительной помощи в 0,5% ВВП от ЕС.

«Как показывает практика, США и НАТО не достигли ни одной своей цели в отношении России. Они с 2022 года мечтают нанести нам поражение на Украине, но там по-прежнему горят танки Leopard и Abrams, падают истребители F-16 и взрываются ЗРК Patriot, а российская армия продолжает уверенно двигаться вперед, поэтому Гринкевич — плохой аналитик», — высказался эксперт.

Ранее в Госдуме оценили слова главы ВС США в Европе о победе украинской армии.