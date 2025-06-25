Заявления высокопоставленного американского генерала о победе Украины вызвали резкую критику в России. Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал такие оценки опасным заблуждением. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, заявление генерала НАТО Алексуса Гринкевича о победе ВСУ является «трамповским» подходом, а по сравнению с ирано-израильским конфликтом — «фарсом». При этом реальные итоги СВО могут оказаться неожиданными для Запада, в связи с чем ошибочные оценки ситуации опасны.

Парламентарий подчеркнул, что подобные «победные» заявления больше похожи на пропагандистский трюк, чем на реальный анализ ситуации. По его мнению, Запад рискует повторить ошибки своих оценок ирано-израильского конфликта, где каждая сторона объявляла себя победителем, не добившись реального успеха.

Ранее Медведев прокомментировал атаки ВСУ на российские регионы.