Американский лидер продолжает бросать неоднозначные намеки, то желая установить мир на Украине, то грозя ей выйти из переговоров. Он также намекнул России на новые санкции, якобы за «удары по мирным объектам». При этом ранее между США и РФ состоялись достаточно продуктивные переговоры.

Позже госсекретарь США Марко Рубио опроверг в эфире телеканала NBC, что Штаты планируют вводить новые ограничения. По мнению Умеренкова, Трамп уже понял, что стратегия санкций не работает. За время своего правления в США республиканец решил, что уже совершил прорыв в подходе к конфликту между Киевом и Москвой. Обозреватель с этим согласен.

«Сейчас я просто пытаюсь разобраться с тем бардаком, который мне оставили Обама и Байден. И какой же это ужасный бардак!» — заявлял Трамп в соцсетях.

По мнению Умеренкова, это удивительный поворот, ведь фактически Трамп признал, что конфликт на Украине развязан Западом.

Также положительно оценили открытость Трампа по поводу Крыма и новых территорий России, которые не хочет признавать Украина. К тому же, республиканец отверг прием Незалежной в НАТО. Словом, политик все больше следует условиям, которые должны привести к миру.

По словам Умеренкова, поведение Трампа и его действия помогают бороться с западной пропагандой, которую развили еще при Байдене. В том числе наконец-то развеян миф про опасность России для США и Европы. Как заключил обозреватель, Трамп первым помог Западу посмотреть на конфликт на Украине осмысленно и более трезво.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что попросил у него Владимир Зеленский на встрече в Ватикане.