В России озвучили одну из задач по продолжительности жизни

В правительстве России считают, что многие россияне способны прожить долгую жизнь, возможно, даже до 120 лет. Задача властей — создать условия для увеличения продолжительности и улучшения качества жизни граждан. Об этом сообщает ТАСС .

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что многие жители России имеют возможность дожить до 120 лет. На пресс-конференции, посвященной запуску регионального движения «За медицину здорового долголетия», она подчеркнула, что темпы старения у всех разные, и у тех, кто стареет медленнее, потенциал долголетия очень высок.

Голикова отметила, что правительство ставит перед собой цель увеличить общую и здоровую продолжительность жизни россиян. Она объяснила, что осознает различия в темпах старения людей, и что именно те, кто стареет медленно, могут реализовать этот значительный потенциал долголетия.

Ранее россиянам рассказали, как получать две пенсии.