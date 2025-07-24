В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней

С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты коммунальных услуг — вместо 10-го числа месяца платежи можно будет вносить до 15-го. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, такое решение сделает систему более удобной как для потребителей, так и для управляющих компаний.

Основная причина изменений — несовпадение сроков выплаты зарплат и крайней даты оплаты ЖКХ. Поскольку многие россияне получают заработную плату 12-го или 15-го числа, перенос срока поможет снизить количество просрочек и избежать штрафных санкций.

Для управляющих компаний и поставщиков услуг нововведение также будет полезным, поскольку распределение платежей в течение большего периода снизит нагрузку на бухгалтерию в первые дни месяца. По словам Колунова, это упростит обработку платежей и планирование финансовых потоков.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь призвал расширить возможность приложения «Госуслуги Дом».