Эксперт по ЖКХ Бондарь призвал расширить возможность приложения «Госуслуги Дом»

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь высказал мнение, что необходимо внедрить образовательные модули по жилищно-коммунальным вопросам в приложение «Госуслуги Дом», сообщил NEWS.ru.

По информации издания, предложение эксперт направил министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву. Общественный деятель рассказал, что приложением «Госуслуги Дом» пользуется более 10 млн человек. Добавление новой информации поможет гражданам быстрее и удобнее находить актуальную информацию и ответы на частые вопросы.

«Если добавить в "Госуслуги Дом" простые инструкции, видео и тесты, люди смогут лучше понимать, как устроено ЖКХ. Например, как проверить, правильно ли работает УК, или как оформить жалобу, если что-то не так», — рассказал эксперт.

Эксперт Бондарь считает, что сначала его предложение можно реализовать на базе пилотного проекта. Например, интегрировать учебные материалы в приложение для пользователей из нескольких регионов, включая Московскую область. В случае положительных отзывов россиян предложить расширить функционал для всех жителей РФ. Важно, чтобы абоненты знали свои обязанности и права, использовали проверенные государственные сервисы.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья подали почти 16 тыс. онлайн-заявок на оформление субсидии на оплату ЖКУ.