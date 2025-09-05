В России подняли штрафы за неисполнение родительских обязанностей

Размер штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей был увеличен до 2 000 рублей. Об этом в беседе с РИА Новости проинформировал Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ, занимающейся общественной экспертизой законопроектов и иных нормативных актов.

Он подчеркнул, что такие санкции применяются к родителям, которые постоянно не выполняют свои обязанности перед детьми или подвергают их жизнь и здоровье опасности.

«Ранее за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей могли выписать предупреждение или оштрафовать от 100 до 500 рублей. Сейчас размер штрафа составляет от 500 до 2000 рублей. Обоснование: часть первая статьи 5.35 КоАП РФ», — рассказал Машаров.

Собеседник журналистов напомнил, что сумма штрафа не менялась с 2007 года и больше не может эффективно выполнять свою роль как мера административного воздействия на родителей, которые не выполняют свои обязанности должным образом.

«Согласно статьям 63, 64, 80 СК РФ (семейного кодекса РФ — ред.), родители обязаны воспитывать детей, содержать, учить, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии», — добавил Машаров.

Общественник также отметил, что законодательство не предусматривает специальных правил для родителей, воспитывающих детей вместе, но проживающих отдельно. Оно одинаково для всех.