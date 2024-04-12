В России подорожает «борщевой набор» в 2024 году

Специалист Ольга Лебединская в беседе с «Газетой.ру» рассказала, что стоимость овощей в России может увеличиться в 2024 году. В частности речь про продукты из «борщевого набора».

В январе-марте овощи и курица уже дорожали в ряде регионов. Если говорить о наборе овощей для борща, то дороже всего за указанный период они были в Анадыре (450,45 рубля) и Якутске (289,76 рубля). Дальше цены будут расти, считает Лебединская. Дороже станет покупать картофель, капусту, морковь, свеклу, сметану, лук. По оценке эксперта, цены вырастут до 12%.

«Каких-либо серьезных изменений в прогнозах по посевным площадям в 2024 году не было. Тем не менее, стоимость борщевого набора может подорожать. Драйвером роста цен скорее всего будут картофель и курица», — отметила экономист.

В Минэкономразвитии при этом отмечали, что со 2 по 8 апреля в России заметили наоборот снижение цен на овощи борщевого набора. Цены снизились на картофель (-0,14%) и капусту (-0,02%), а также лук (-0,19%). Также по прогнозам инфляция в 2024 году составит 4,5%.

Ранее сообщалось, что некоторые популярные овощи помогают в борьбе с депрессией.