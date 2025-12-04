В России подвели итоги премии «Человек с большим сердцем»

В Москве подвели итоги Всероссийской премии «Человек с большим сердцем». Мероприятие собрало более тысячи участников со всех уголков страны: представителей общественных и благотворительных организаций, активистов, волонтеров, меценатов, а также людей, проявивших особое милосердие, отзывчивость и неравнодушие к судьбе окружающих.

Подмосковье на премии представляла Гульназ Измайлова из Балашихи с проектом «По приzыву сердца» (номинация «Сердце для СВОих»).

Премия учреждена с целью выразить благодарность и признание тем, кто своим примером вдохновляет других на добрые дела, способствует развитию культуры взаимопомощи и формированию позитивной атмосферы в обществе. Организатором выступила АНО «Летящие звезды».

В рамках премии были отмечены участники в номинациях: «Юное сердце», «Молод душой», «От всего сердца», «Бизнес с большим сердцем», «Объединяющий сердца», «Будем доровы – ЗОЖ», «Сердце без границ», «Большое сердце для маленьких друзей», «Зажигай сердце», «Во имя жизни», «Сердце для СВОих», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Сердце мира», «Золотое сердце», «Большое сердце безопасности», «Артист с большим сердцем» и других.