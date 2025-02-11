В России подвергли критике слова Трампа о прогрессе в вопросе мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, однако эти слова расходятся с действительностью. Таким мнением в беседе с Инфо24 поделился военный политолог Александр Перенджиев.

Трамп заявлял, что администрация США взаимодействует с Москвой и Киевом и якобы добилась серьезного прогресса в урегулировании конфликта. Однако Перенджиев отметил, что никаких доказательств республиканец не привел, равно как и не раскрыл подробностей своих методов решения вопроса.

Эксперт полагает, что американский глава вынужден говорить о прогрессе, так как тысячу раз обещал разрешить проблему. При этом даже его окружение не спешит говорить правду.

«Прогресс в урегулировании конфликта на Украине будет тогда, когда поступят официальные заявления со стороны Москвы. Но до настоящего момента с нашей стороны не было каких-либо высказываний, которые могли бы подтвердить слова американского лидера. Я думаю, что Трамп просто выдает желаемое за действительное», — резюмировал Перенджиев.

Таким образом Трамп пытается поддерживать репутацию, которая под угрозой из-за его пустых обещаний.

Ранее другой политолог назвал вбросом от Трампа сообщения о контактах с Путиным.