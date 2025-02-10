Политолог Еловский назвал вбросом от Трампа сообщения о контактах с Путиным

По словам политолога Дмитрия Еловского, вероятнее всего, телефонного разговора с главой государства Владимиром Путиным, о котором говорит его американский коллега Дональд Трамп, не было. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что сегодня глава Белого дома создает «информационный туман», заставляя тем самым дергаться партнеров в Брюсселе и Киеве.

По мнению эксперта, на сегодняшний день подходы Москвы и Вашингтона существенно различаются. У России имеются весьма четкие понятные цели в данном конфликте, и президент их обозначал неоднократно, последовательно их отстаивает и фиксирует. Штаты же весьма сильно колеблются и постоянно пытаются прощупать позицию РФ.

Он добавил, что в стратегическом плане США хотят завершить конфликт так, чтобы Москва не вошла окончательно в союз с Пекином, в этом заключается главная задача Вашингтона.

Ранее политолог Марков определил формат прошедших переговоров Трампа и Путина.