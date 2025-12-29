В России появился новый способ мошенничества с домашним интернетом

В России зафиксировали новую схему мошенничества, которая связана с услугами домашнего интернета. Об этом стало известно РИА Новости. Аферисты активно звонят гражданам, представляясь сотрудниками интернет-провайдера.

Чтобы вызвать доверие, злоумышленники уже в начале разговора называют полный домашний адрес своей жертвы. После этого они предлагают человеку изменить нынешний тарифный план на более выгодный.

Схема обмана рассчитана на две возможные реакции — если человек подтверждает, что живет по указанному адресу, мошенники под видом оформления новой услуги пытаются выведать у него конфиденциальные данные или убедить перевести деньги. Однако более опасен второй сценарий.

Если жертва сообщает, что больше не проживает по этому адресу, мошенники проявляют «заботу». Они предлагают помочь и «исключить» данные абонента из клиентской базы провайдера, чтобы прекратить начисления. Для этого, как они утверждают, необходимо назвать код из СМС-сообщения, которое вот-вот придет на телефон.

Именно в этом заключается главная опасность. Этот код подтверждения на самом деле является паролем для входа в личный кабинет на сайте реального интернет-провайдера или для подтверждения финансовой операции.

Получив его, преступник получает доступ ко всем персональным данным, хранящимся в кабинете. Эти данные — паспортные сведения, история платежей, банковские реквизиты — затем используются для дальнейшего обмана или прямого хищения денежных средств.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать коды из СМС посторонним лицам, даже если звонящий точно знает ваши персональные данные.

