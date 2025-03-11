В России появится экзотическое пиво из Доминиканы

Издание «Коммерсантъ» сообщило , что компания «Мировой трейдер», занимающаяся импортом алкогольной продукции, зарегистрировала в Росаккредитации декларацию соответствия для пива Presidente и Presidente Light. Производителем указанных марок является Cerveceria Nacional Dominicana, крупная пивоваренная компания из Доминиканской Республики.

Импорт будет осуществляться в потребительской таре объемом до 0,5 литра, а также в кегах объемом до 50 литров, предназначенных преимущественно для предприятий общественного питания.

По мнению Алексея Акселя, генерального директора «Волковской пивоварни», импорт пива из Доминиканы и других экзотических стран обусловлен десятикратным увеличением импортных пошлин на пиво из «недружественных» стран с 2025 года — с €0,1 до €1 за литр. Ранее российские импортеры начали ввозить пиво из Вьетнама, включая марки Tiger, Saigon Lager и Bia Lac Viet.

Даниил Бриман, председатель совета Союза российских пивоваров, оценивает потери многих импортеров пива до 90% ассортимента из-за ограничений на поставки из традиционных пивных стран, таких как Чехия, Германия и Бельгия.

Николай Желагин, основатель сети магазинов «Беру выходной», прогнозирует рост импорта пива из стран, ранее не являвшихся поставщиками и не имеющих пивных традиций.

При этом он отмечает, что из-за сложностей и высокой стоимости логистики не стоит ожидать значительного снижения цен на импортное пиво.

Ранее эксперт алкорынка Небольсин назвал причины удорожания пива в России. По его словам, удорожание пива связано с повышением ставки акциза, который теперь составляет четыре рубля за литр.